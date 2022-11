Green Day, Bob Dylan, Bronski Beat et Bruce Springsteen se dévoilent en musique

De nos jours, avec les réseaux sociaux ou avant cela les paparazzi, on sait tout de nos rockeurs préférés. Mais à une autre époque, tenir à sa vie privée n’avait rien d’anormal, on gardait pour soi ce qu’il se passait à la maison, on ne se mettait pas " à nu " à tout bout de champ, pour un oui, pour un non. Les expériences de la vie se transmettaient aux proches ou de façon détournée au monde entier avec des titres autobiographiques et métaphoriques !

En 2016, sur son album " Revolution Radio ", Green Day publie ce " Too Dumb To Die ". Le chanteur et guitariste du groupe, Bille Joe Armstrong, revient sur son enfance dans le milieu ouvrier. Peut-on échapper à notre passé ? C’est le thème central de ce grand classique de Bob Dylan sorti en 1974 : " Tangled Up In Blue ". Dans les 80’s, Bronski Beat triomphe avec ''Smalltown Boy''. Le leader de la formation, Jimmy Sommerville, y parle d’homophobie, peur qui règne alors en Ecosse, à la campagne, dans ces petites villes, où il a grandi. Dans " Rosalita " (Comme Out Tonight) ", Bruce Springsteen revient sur son combat pour grimper les échelons et atteindre la reconnaissance dans le milieu musical, après avoir énormément tourné dans le New Jersey, sa terre natale, il signe finalement sur le prestigieux label Columbia pour lancer sa carrière.