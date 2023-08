Green Day annonce une réédition massive de "Dookie" pour son 30e anniversaire

Green Day a annoncé une réédition massive pour le 30e anniversaire de son troisième album studio "Dookie", dont la sortie est prévue le mois prochain.

Pour célébrer les trois décennies de l’album primé aux Grammy Awards en 1994, Dookie (30th Anniversary Deluxe Edition) sera disponible sous la forme d’un coffret vinyle six LP en édition limitée, d’un coffret quatre CD et d’une version numérique. Une édition spéciale du coffret vinyle – où chaque disque est pressé sur une nuance différente de vinyle marron – sera disponible sur la boutique en ligne de Green Day, ainsi que chez les disquaires indépendants.

La collection reprend des démos et des chutes inédites de Dookie, ainsi que deux enregistrements en public qui ont fait date : Live At Woodstock (1994) - pour la première fois sur DSP – et Live In Barcelona (June 5, 1994), inédit à ce jour.