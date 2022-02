Green Bank, le célèbre village américain sans réseau

Green Bank est probablement l’un des rares lieux habités sur Terre où il n’y a pas la moindre onde téléphonique. Tellement rare que ce petit village américain est aujourd’hui très prisé pour y faire des détox numériques. Comment cette zone sans réseau est devenue une destination touristique assez prisée ? L’Internet Show vous explique.

Green Bank se situe en Virginie Occidentale, à quatre heures de route de Washington. Bref, entourée de millions d’ondes en tous genres. Et pourtant… À l’intérieur de leur domicile, les habitants ont Internet et la télé mais une fois qu’ils sortent : plus rien. Rien de rien.

Si cette Green Bank est sans réseau, c’est parce que c’est une “zone calme”, c’est-à-dire coupée de toutes ondes pour préserver un énorme télescope de la NASA, situé à proximité. La région abrite également depuis plus de 60 ans l’observatoire de Green Bank, qui a besoin d’un silence radio pour pouvoir observer les étoiles et les trous noirs.

Sauf que, depuis que le monde à découvert cette fameuse zone, les touristes se pressent pour venir apprécier le calme et la déconnexion. Forcément, la promesse d’une déconnexion numérique totale et surtout gratuite attire les foules.