Grèce : un passager du ferry italien en feu retrouvé vivant

L'un des passagers du ferry italien en feu au large de l'île grecque de Corfou a été retrouvé en vie et évacué du bateau en feu, ont indiqué dimanche les garde-côtes à l'AFP. Le jeune homme, âgé de 21 ans et qui a déclaré être originaire du Bélarus, a été retrouvé sain et sauf à l'arrière du navire, selon la même source.

Les sauveteurs qui avaient auparavant détecté sa présence, ont pu retourner sur le ferry pour lui porter secours et l'évacuer avec une échelle, selon les autorités grecques.

Le bateau de la compagnie italienne Grimaldi, en route pour Brindisi en Italie, s'était embrasé vendredi à l'aube deux heures après son départ du port grec d'Igoumenitsa, avec au moins 290 personnes à bord, dont 51 membres d'équipage. Si 278 passagers et membres d'équipage, ainsi que deux migrants clandestins afghans, ont été secourus vendredi, 12 chauffeurs-routiers - neuf Bulgares et trois Grecs - manquaient encore à l'appel samedi.

Le jeune homme fait partie de ces 12 chauffeurs-routiers disparus, a confirmé un responsable des garde-côtes à l'AFP. Les sauveteurs espèrent que le passager secouru dimanche matin pourra donner des informations sur les autres disparus, qui pourraient être prisonniers sur le ferry, dont s'échappait toujours une fumée épaisse dimanche matin.

Des remorqueurs ont par ailleurs réussi à rapprocher le navire de la côte, à une dizaine de km au nord de Corfou, selon la télévision publique ERT.

Les autorités craignent davantage de disparus que le bilan officiel, des migrants embarquant souvent clandestinement à bord des ferries reliant la Grèce à l'Italie.