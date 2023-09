Grèce : un bus touristique percute une voiture et fait 4 morts

Les quatre personnes décédées étaient des hommes, trois Grecs et un Russe. Une enquête pour éclaircir les circonstances de l’accident a été ouverte. La Grèce figure parmi les pays de l’Union européenne avec le plus d’accidents de la route par an, avec 58 décès par million d’habitants en 2022 selon les dernières données publiées par la Commission européenne.