Grèce : plusieurs régions font face mercredi à des inondations à cause de la tempête Elias

Plusieurs régions grecques font face mercredi à des inondations à cause de la tempête Elias. L'île d'Eubée est particulièrement touchée. En plus d'être sous eau, elle rencontre des coupures de courant et certaines de ses routes sont interdites à la circulation.

Dans son village de Limni, la pluie a déversé tellement de boue dans la mer que la baie s'est colorée en rouge. Dans la cité de Mantoudi, au nord-est de l'île, des citoyens ont dû se réfugier aux étages supérieurs de leur maison parce que l'eau envahissait jusqu'à la moitié de leurs logements. Tout comme lors de la tempête Daniel qui a sévi au début du mois de septembre, la ville du centre de la Grèce, Larissa, et les contreforts du mont Pélion ont également subi de gros préjudices.

Un village a même été évacué par précaution. La tempête Daniel avait déjà dévasté de grandes parties de cette région, la Thessalie. Les dégâts matériels n'ont pas encore pu être réparés. La population locale avait dû se passer d'électricité et d'eau potable durant au moins une semaine tandis que 15 personnes ont perdu la vie. Le risque d'une épidémie due aux décès de milliers d'animaux d'élevage existait également.