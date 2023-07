Grèce : légère amélioration sur le front des feux, les pompiers restent "sur le pied de guerre"

Le front des incendies en Grèce semble plus calme que les jours précédents mais les pompiers restent "sur le pied de guerre", face à une situation imprévisible qui dépend notamment du vent.

Depuis deux semaines, le pays méditerranéen s’est transformé en étuve en proie aux flammes. Les principaux sinistres se sont déclarés il y a plus d’une semaine sur les îles touristiques de Rhodes, de Corfou et d’Eubée, puis dans le centre de la Grèce, où le feu a pris mercredi dans la région de Volos, sur la côte est. "Pour l’instant, on n’a pas de foyer actif, le panorama s’améliore, mais on reste sur le pied de guerre pour circonscrire les feux en cours", a indiqué à l’AFP vendredi matin une porte-parole du bureau de presse des sapeurs-pompiers.