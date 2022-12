Grèce: le parti au pouvoir suspend une eurodéputée soupçonnée de fraude

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a qualifié jeudi cette affaire de "sérieuse".

Pour sa part, Eva Kaili, ancienne présentatrice de télévision âgée de 44 ans, avait été déchue mardi de sa vice-présidence du Parlement européen après son arrestation la semaine dernière. Elle est actuellement détenue en Belgique dans le cadre d'un "dossier de corruption, blanchiment d'argent et organisation criminelle" au sein de l'institution européenne. Mme Kaili fait aussi l'objet d'une enquête préliminaire du parquet financier d'Athènes pour "corruption" et "blanchiment d'argent" en coopération avec la justice belge, a-t-on appris jeudi de source judiciaire. Mis en cause dans l'enquête pour corruption instruite à Bruxelles, le compagnon italien de Mme Kaili, Francesco Giorgi, est également en détention préventive, de même que l'ancien eurodéputé italien Pier-Antonio Panzeri.

Un troisième homme, Niccolo Figa-Talamanca, responsable de l'ONG "No Peace Without Justice", devait être libéré moyennant le port d'un bracelet électronique. Mme Kaili a clamé son innocence par le biais de ses avocats. Doha a démenti être impliqué dans des tentatives de corruption.