Grèce : la Poste hellène victime d’une cyberattaque

La Poste grecque (Elta) a annoncé lundi avoir été affectée par une "cyberattaque", entraînant une "suspension temporaire" de certains des services de cette entreprise publique.

"L’Elta a été affectée dimanche soir par une cyberattaque sur ses systèmes informatiques par le biais d’un logiciel malveillant", selon un communiqué publié lundi.

Les paiements des factures, l’envoi du courrier et les services financiers sont suspendus temporairement

L’entreprise publique indique avoir réussi à "limiter et empêcher la propagation de l’attaque" mais "pour des raisons de prévention et de sécurité, il a été décidé d’isoler l’ensemble du centre de données" et de "suspendre temporairement le système informatique" de certains services.

Selon l’Agence de presse grecque (Ana), "les paiements des factures, l’envoi du courrier et les services financiers sont suspendus temporairement" dans les bureaux de l’Elta mais tous ces services seront "assurés via sa filiale de courrier rapide Elta Courrier".

"Les efforts pour rétablir le (fonctionnement) du système informatique avancent rapidement", a assuré l’Elta.

Jusqu’ici, "aucune fuite des données personnelles n’a eu lieu", précise l’Ana.