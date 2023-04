Grèce : l’île de Paros saisie de fièvre immobilière face au boom touristique.

Durement éprouvée par la crise financière, la Grèce a beaucoup misé sur le bâtiment et le tourisme pour relancer son économie à la peine. Ce dernier secteur représente désormais près d’un quart du PIB.

Le long de la route sinueuse reliant Naoussa aux villages traditionnels de Lefkes ou Marpissa, chantiers, complexes touristiques, villas luxueuses avec piscines et logements souterrains se succèdent, certains cachés dans des ravins. "Tout pour le profit, aucune limite !", s’indigne Kostantis Haniotis dans son café à Lefkes, se plaignant de l’augmentation des prix due à "la surexploitation touristique".

La mairie de Sifnos, une autre île des Cyclades, a tiré la sonnette d’alarme face à "la croissance effrénée" du tourisme.

Elle réclame par exemple l’interdiction des piscines, selon le quotidien Kathimerini.

Sur les collines recouvertes de buissons fleuris qui contrastent avec le bleu du ciel et de la mer Egée, des murets en pierre témoignent encore des cultures en terrasse qui prévalaient jadis sur cette île. Aujourd’hui, il ne reste que quelques oliveraies et vignobles et la pêche se pratique surtout à des fins gastronomiques. "Dans les années 1990, chaque famille construisait une maison pour les enfants […] Maintenant on n’arrête pas de construire pour les touristes", déplore Nikos Kritikos.