Grèce : face à l’inflation, le gouvernement annonce la prise en charge de 10% des achats alimentaires

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a annoncé samedi une prise en charge par l’Etat de 10% des achats alimentaires des ménages, sous condition de revenus, comme mesure d’aide face à l’inflation.

"A partir de février, l’Etat prendra en charge 10% des achats des ménages pendant six mois dans les supermarchés et les commerces de bouche" tels que les boulangeries ou les poissonneries, a-t-il déclaré devant le Parlement grec avant le vote du budget 2023.

La Grèce se débat avec une inflation qui a grimpé à 12% en septembre avant de refluer légèrement en octobre (9,1%). Un plafond mensuel par personne sera fixé à 220 euros, avec une majoration de 100 euros pour chaque membre de la famille, avec un maximum de 1000 euros.

Les bénéficiaires seront les couples disposant d’un revenu annuel de 24.000 euros maximum, avec 5000 euros supplémentaires pour chaque enfant. Le financement de cette mesure coup de pouce, évaluée à 650 millions d’euros, sera pris sur "les revenus excédentaires de deux raffineries grecques", a expliqué M. Mitsotakis.

Selon le ministère des Finances, la crise énergétique et les conséquences économiques de la guerre en Ukraine continueront d’affecter l’économie grecque à travers l’inflation et le ralentissement de la croissance économique dans la zone euro. Le Premier ministre grec a également annoncé le maintien des subventions sur l’électricité et le gaz naturel. "Au total, plus de 8 milliards d’euros seront alloués au niveau national", a-t-il dit.