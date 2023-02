Great Art for Great Kids, une exposition qui transforme les enfants en véritables experts en art

Great Art for Great Kids permet aux enfants de découvrir, d’une façon étonnamment originale, les plus grandes œuvres d’art de l’histoire.

Débutant par quelques explications sur les différents courants artistiques, l’expo interactive emmène jeunes et moins jeunes pour un voyage ludique à travers des portraits, des toiles de vieux maîtres et maîtres flamands et des tableaux impressionnistes de Vincent Van Gogh et ses contemporains. Des frères Van Eyck et de Michel-Ange à Mondrian, Mark Rothko et Keith Haring, tous ont leur place.

Des pandas, de petits cochons, des ours polaires, des hippopotames... C’est un véritable zoo qui tient le rôle vedette de l’expo Great Art for Great Kids sur la Grand-Place de Bruxelles.

Les animaux y prennent en effet la place des personnages de célèbres peintres. Dans l’expo Great Art for Great Kids, certains dessins de l’illustratrice Thaïs Vanderheyden sont représentés de façon statique, tandis que d’autres prennent vie à l’aide de différentes animations et techniques interactives.