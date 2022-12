« Great Art For Great Kids », un menu enfant des plus grands chefs-d’œuvre à deux pas de la Grand-Place

Depuis le 9 décembre, au pied et à la vue de Grand-Place de Bruxelles, l’exposition "Great Art for Great Kids" propose plus de 60 tableaux et œuvres revus et reproduits pour les enfants, où les animaux se prennent au jeu des humains et se mettent dans la peau des plus grands portraits de l’époque classique, renaissance et bien d’autres.

Un panda dans un tableau de De Vinci, des ours dans un chef-d’œuvre de Michel-Ange ou bien un cochon dans celui de Vermeer ça fait forcément sourire et bien, c’est la mission de "Great Art for Great Kids". L’exposition revisite tous les grands classiques de la peinture pour permettre aux plus petits une initiation ludique et interactive et aux plus grands de les redécouvrir sous un nouvel angle. L’idée vient de Thaïs Vanderheyden, illustratrice et auteure qui depuis longtemps fait découvrir l’art aux enfants.