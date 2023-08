Gravel : Une “van Aert-mania” à Houffalize pour une première réussie

Une arrivée sous les projecteurs. Et quelques minutes après avoir roulé avec des amateurs, Wout van Aert faisait plaisir à ses supporters. Photos, dédicaces et même un bidon pour les plus chanceux, comme Françoise. "Wout m'a donné son bidon pendant la course. Et en plus, il vient de me le signer. C'est top ! Je suis la plus heureuse aujourd'hui", confiait cette supportrice avec un grand sourire. Au-delà d'avoir pris du plaisir dans une nouvelle discipline, le Belge a aussi pris soin de son public. Une journée fructueuse à tous les niveaux pour l'Anversois qui tentera de s'offrir le titre mondial de gravel le 8 octobre en Italie.