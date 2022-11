Важкий спалах бронхіоліту | Grave épidémie de bronchiolite

Alors que le froid s'installe, plusieurs services de pédiatrie hospitalière sont saturés en Belgique, faisant face à une épidémie de bronchiolite "sans précédent". La bronchiolite est une infection virale aiguë des voies respiratoires inférieures qui affecte les enfants en bas âge et qui provoque une toux et une respiration difficile. La situation est particulièrement tendue à Bruxelles puisque plus aucun lit n'était disponible mardi dans trois grands hôpitaux de la capitale, à savoir aux cliniques universitaires Saint-Luc, au CHU Saint-Pierre ainsi qu'à l'UZ Brussel.

À l'hôpital Saint-Pierre, dans le centre de Bruxelles, les six derniers lits disponibles ont accueilli lundi six enfants malades. Les urgences pédiatriques sont complètement saturées sous l'effet bronchiolite. Même constat à l'UZ Brussel, qui parle de "période de pointe" pour les infections respiratoires alors que les 52 lits pédiatriques de l'établissement sont occupés. Même si c'est le cycle classique, à l'approche de l'hiver, il y a une hausse des maladies respiratoires, les spécialiste s’accordent pour dire que c’est une épidémie de bronchiolite sans précédent.

La situation est d'autant plus critique que les équipes manquent d'infirmiers et d'infirmières spécialisés en pédiatrie.