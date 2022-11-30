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Важкий спалах бронхіоліту | Grave épidémie de bronchiolite

© Getty Images

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

З настанням холодів кілька педіатричних відділень у Бельгії переповнені, стикаючись із "безпрецедентною" епідемією бронхіоліту. Бронхіоліт – це гостра вірусна інфекція нижніх дихальних шляхів, яка вражає дітей раннього віку та викликає кашель і утруднене дихання. Ситуація особливо напружена в Брюсселі, оскільки у вівторок більше не було вільних ліжок у трьох великих лікарнях столиці, а саме в клініках  Сен-Люк, в CHU Saint-Pierre і в UZ Brussel.

У лікарні Сен-П’єр у центрі Брюсселя в понеділок на останніх шести доступних ліжках розмістили шість хворих дітей. У спостереженні в UZ Brussel,  йдеться про "піковий період" респіраторних інфекцій, тоді як 52 педіатричні ліжка закладу зайняті. Навіть якщо це класичний цикл, з наближенням зими спостерігається зростання респіраторних захворювань, спеціалісти сходяться на думці, що це безпрецедентна епідемія бронхіоліту.

Ситуація тим більш критична, що в бригадах не вистачає медичних сестер і санітарок-педіатрів.

 

Grave épidémie de bronchiolite

Alors que le froid s'installe, plusieurs services de pédiatrie hospitalière sont saturés en Belgique, faisant face à une épidémie de bronchiolite "sans précédent". La bronchiolite est une infection virale aiguë des voies respiratoires inférieures qui affecte les enfants en bas âge et qui provoque une toux et une respiration difficile.  La situation est particulièrement tendue à Bruxelles puisque plus aucun lit n'était disponible mardi dans trois grands hôpitaux de la capitale, à savoir aux cliniques universitaires Saint-Luc, au CHU Saint-Pierre ainsi qu'à l'UZ Brussel.

À l'hôpital Saint-Pierre, dans le centre de Bruxelles, les six derniers lits disponibles ont accueilli lundi six enfants malades. Les urgences pédiatriques sont complètement saturées sous l'effet bronchiolite. Même constat à l'UZ Brussel, qui parle de "période de pointe" pour les infections respiratoires alors que les 52 lits pédiatriques de l'établissement sont occupés. Même si c'est le cycle classique, à l'approche de l'hiver, il y a une hausse des maladies respiratoires, les spécialiste s’accordent pour dire que c’est une épidémie de bronchiolite sans précédent.

La situation est d'autant plus critique que les équipes manquent d'infirmiers et d'infirmières spécialisés en pédiatrie.

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