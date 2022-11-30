Важкий спалах бронхіоліту | Grave épidémie de bronchiolite

З настанням холодів кілька педіатричних відділень у Бельгії переповнені, стикаючись із "безпрецедентною" епідемією бронхіоліту. Бронхіоліт – це гостра вірусна інфекція нижніх дихальних шляхів, яка вражає дітей раннього віку та викликає кашель і утруднене дихання. Ситуація особливо напружена в Брюсселі, оскільки у вівторок більше не було вільних ліжок у трьох великих лікарнях столиці, а саме в клініках Сен-Люк, в CHU Saint-Pierre і в UZ Brussel.

У лікарні Сен-П’єр у центрі Брюсселя в понеділок на останніх шести доступних ліжках розмістили шість хворих дітей. У спостереженні в UZ Brussel, йдеться про "піковий період" респіраторних інфекцій, тоді як 52 педіатричні ліжка закладу зайняті. Навіть якщо це класичний цикл, з наближенням зими спостерігається зростання респіраторних захворювань, спеціалісти сходяться на думці, що це безпрецедентна епідемія бронхіоліту.

Ситуація тим більш критична, що в бригадах не вистачає медичних сестер і санітарок-педіатрів.