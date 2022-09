Gratuité des P+R à Bruxelles : quels sont les parkings concernés ? (carte interactive)

A partir de ce lundi, l’accès dans tous les Park and Ride (P+R) de la région Bruxelles-Capitale sera gratuit pour les navetteurs, abonnés comme occasionnels.

L’objectif : inciter les automobilistes à laisser leur véhicule en périphérie et utiliser les transports en commun à l’intérieur de la ville.

"Bruxelles est, plus que jamais, la capitale de tous les Belges et nous voulons qu’elle soit encore plus attractive pour nos visiteurs et nos navetteurs, peu importe la Région d’où ils viennent et le mode de transport qu’ils empruntent", a déclaré Elke Van den Brandt, la ministre bruxelloise de la Mobilité (Groen).

La mesure a été prise le 1er août par le gouvernement bruxellois, afin qu’elle entre en vigueur début septembre, "à la rentrée, pour que cela ait plus d’impact", explique Pierre Vassart, porte-parole de parking.brussels.

Sept parkings gratuits pour les navetteurs

Dans les faits, cinq P+R bruxellois étaient déjà en accès libre : Delta, Herrmann-Debroux, Roodebeek, Stalle et Lennik-Erasme. Les deux autres parkings, celui de Crainhem et du CERIA (le plus grand, environ 1300 places) étaient soumis jusque-là à un système particulier : il fallait soit s’abonner, pour 60 euros par an, pour que la barrière s’ouvre en lisant automatiquement la plaque d’immatriculation, puis payer 1,5 euro par jour d’utilisation, soit payer 3 euros par jour en tant que navetteur "occasionnel".

Désormais, pour chaque cas de figure, c’est gratuit. Il faut cependant toujours disposer d’une carte Mobib afin de prouver que l’on va bien utiliser les transports en commun ensuite. Pour ceux qui voudraient utiliser le parking sans prendre le métro juste après, l’accès reste payant : 1 euro de l’heure, avec un maximum de 15 euros pour 24 heures, ou 3 euros pour un forfait soirée.