Gratuit, familial, festif, engagé : Démarrez la saison des festivals avec le Jam’in Jette !

Vous pourrez y découvrir 15 groupes éclectiques, du cirque, des activités pour petit.es et grand.es, des artisan.es, des stands d’associations, de la cuisine du monde, et plus encore !

La soirée du vendredi s’annonce festive avec une programmation explosive ! Quant au samedi, il s’agit de la journée phare du festival où enfants, associations, circassien.nes, artisan.es, musicien.nes se rencontrent dans une joyeuse harmonie. Le fil rouge qui soutient chacune de nos démarches et les relie : l’accès à la culture pour tous.tes, l’engagement écologique, la qualité, la force du collectif, l’interculturalité et la rencontre sont autant de cordes qui soutiennent notre chapiteau.

Gratuit mais pas cheap

Nous soutenons le droit culturel et luttons pour un accès à la culture POUR TOUS.TES ! Le Jam’in Jette s’engage à ce que tout le monde passe un moment d’exception : des prix démocratiques sur place, des activités variées et intergénérationnelles, une facilité d’accès en transports en commun,… Cette accessibilité passe également par la mise en place d’infrastructures permettant aux PMR de profiter pleinement de l’ensemble du festival.

Nouveautés

Lors de la 10èmee édition du festival, le Village Artisanal est apparu et a plu. Nous accueillerons donc avec plaisir de nouveaux et nouvelles créateur.ices pour cette année : bijoux, vêtements, instruments de musique, cosmétiques, etc. De quoi bien préparer son été.

Le Village Enfants évolue lui aussi ! Les mini-festivalier.ères auront droit à leur propre programmation musicale ainsi qu’à des stands nourriture et boissons qui raviront les papilles des petit.es (mais aussi des grand.es) ! Encore mieux : le Village ouvrira dès le vendredi avec le concert de Garance Midi à 18h qui annonce le début des festivités. Bien sûr, les autres activités du samedi restent d’actualité : grimages, jeux en bois, initiation à la slackline, … Le Babychap ouvrira ses portes dès 11h pour accueillir les parents et leur(s) enfant(s) dans un cadre intime et cosy où vous pourrez vous occuper de bébé en toute sérénité.

Pas que de la musique…

Notre objectif est de proposer une pluralité d’activités afin que chacun.e y trouve son bonheur. En plus du village Enfant et Artisanal, un village Solidaire prend place pour réfléchir ensemble, citoyen.nes, ASBL et ONG autour de la thématique "L’égalité et la dignité au cœur de nos projets".

N’oubliez pas également de vous arrêter pour admirer La Piste, l’incontournable chapiteau où de merveilleux.ses artistes vous emmènent dans des univers fantasmagoriques. Acrobaties, jonglage, danse, voltige, slam ou encore des shows complètement barrés, il y en a pour tous les goûts. Nous pourrions aussi vous parler du graff, des expositions,… Mais on veut vous laisser des surprises !

Découvrez l’ensemble de la programmation sans attendre sur jaminjette.be