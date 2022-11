Gratiferia de Montignies-le-Tilleul : une brocante gratuite pour lutter contre la surconsommation

Beau succès pour la 5e édition de la gratiferia ce vendredi 11 novembre 2022 à Montignies-le-Tilleul.

"Grati-" comme gratuit et "-feria" comme fête.

La gratiferia, la fête de la gratuité, c'est donc une brocante gratuite et festive.

On y trouve notamment des jouets, des livres, des objets décoration, de la vaisselle, des outils de jardinage ou encore du matériel pour bébé. Contrairement au troc, ici, on ne s'échange pas des objets. "On part sur un principe de solidarité : on dépose ce dont on n'a plus besoin et on emporte ce qui nous fait plaisir sans qu'il y ait nécessairement réciprocité", explique David Petit, l'un des organisateurs de la gratiferia de Montignies-le-Tilleul.

La gratiferia comporte également un aspect écologique. "Tout le monde a chez soi des objets qu'il n'utilise plus. Ces objets partiraient peut-être à la déchetterie alors qu'ici on leur donne une deuxième vie", précise David Petit.

Le concept de gratiferia existe depuis une dizaine d'années. Il vient d'Argentine et s'est imposé un peu partout en Europe comme alternative à la surconsommation.