Graspop Metal Meeting : Tom Morello, Epica et Ghost enflamment cette première journée

Le public présent lors du concert de Papa Roach revivait totalement ses années d’adolescence (si vous avez entre 30 et 40 ans !) avec un set parsemé d’interludes avec Prodigy, Eminem, The Cure ou encore Dr Dre, et en reprenant ses classiques tels que "Last Resort", "Between Angels and Insects", etc.

Le groupe a tenu ses promesses envers ses fans, comme à son habitude.