Graphothérapie : tout savoir sur cette thérapie de l'écriture

Dans ce cas, il faut réapprendre à écrire et travailler l'écriture. Le spécialiste va essayer de réapprendre à écrire sous forme de jeux et d'histoire pour retrouver le plaisir d'écrire. Et puis, il y a tout un travail qui se fait au niveau de la détente du geste avec d'autres outils et d'autres méthodes comme par exemple, la "braingym". Le temps d'apprentissage dépend de chacun, mais la rééducation prend généralement quelques mois.

On travaille quatre composantes :

La tenue

L'économie parce qu'on va essayer de simplifier le geste. Toutes ces boucles qui ne servent à rien, pour quelqu'un qui a difficile à écrire, on va pouvoir les enlever.

L'effort que ce demande à la personne.

Spatial

Il faut désapprendre les mauvaises habitudes et réapprendre les bons gestes. Souvent, il faut travailler en collaboration avec des kinés et d'autres professionnels comme des psychomotriciens, des ergothérapeutes ou des logopèdes, explique Elise Verstraeten, graphothérapeute.