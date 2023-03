Grant-Lee Phillips, de Grant Lee Buffalo à une carrière solo

C’est à Stockton qu’est né, le 1er septembre 1963, Grant-Lee Phillips, leader et chanteur de Grant Lee Buffalo, groupe qu’il a formé à Los Angeles en 1991 avec le bassiste Paul Kimble et le batteur Joey Peters, les 3 musiciens se connaissaient déjà, grâce à leur premier groupe : Shiva Burlesque.

Liée à la ruée vers l’or, entre 1848 et 1855, la ville de Stockton était une plaque tournante du transport et du commerce pour les mineurs cherchant à s’approvisionner en équipement et fournitures avant de se diriger vers les mines. C’était également un point de transit pour les marchandises expédiées vers San Francisco et d’autres villes de la côte ouest. Côté scène musicale la ville est un lieu de résidence de quelques grands musiciens de jazz comme Dave Brubeck ou Gil Evans.

Grant-Lee Phillips, leader et chanteur de Grant Lee Buffalo, le bassiste Paul Kimble et le batteur Joey Peters vont connaître un joli succès grâce à quelques albums dont le mélancolique ''Fuzzy'' en 1993.