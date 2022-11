Grandvoir : construction d’un village de lodges en pleine nature

Un domaine écoresponsable

Le public visé est celui qui recherche une connexion avec la nature. Comme l’explique Frédéric Lamotte. "Ce sont des lodges 100 bois qui sont en fin de vie à et quasi à 90% recyclables. Nous avons aussi mis un accent prononcé sur le côté économie d’énergie avec une très bonne isolation et nous jouons aussi sur l’autoconsommation et l’autoproduction électrique. Le parking sera équipé de carports photovoltaïques. Nous avons un accord avec un opérateur qui s’engage, pour 30 ans, sur la gestion de ce hameau de vacances. C’est un opérateur qui est très connu et qui a une grosse expertise sur la gestion de ce type de site. C’est un plus pour la région de faire venir un opérateur de cette envergure".

Au début du projet, des habitants de Grandvoir et Neuvillers avaient clamé leurs oppositions. Mais les réunions de concertation et la nouvelle route aménagée, pour éviter la traversée des deux villages, ont permis d’apaiser de nombreux esprits.

L’ouverture du hameau du Moulin de La Roche est prévue en juillet prochain.