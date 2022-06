Grands vainqueurs des Tony Awards : une pièce sur la finance, et une comédie musicale sur la diversité

La comédie musicale raconte les tourments d’un placeur de théâtre, artiste en herbe, noir et queer comme Michael R. Jackson, qui veut devenir auteur à Broadway.

"Je me sentais invisible. Je ne me sentais pas écouté, je me sentais incompris. Et j’ai voulu construire un petit canot de sauvetage pour moi, en tant qu’homme noir gay", a raconté, très ému et ovationné, l’artiste, enveloppé dans une grande cape fuchsia.

A son arrivée sur la scène du Radio City Music Hall, la maîtresse de cérémonie Ariana DeBose, oscarisée pour son rôle d’Anita dans le remake de "West Side Story", s’est dite "fière" devant les efforts de Broadway pour s’ouvrir davantage à la diversité.

Après la pandémie et la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par la police en juin 2020, provoquant un vaste mouvement contre le racisme aux Etats-Unis, Broadway avait rouvert à l’automne 2021 avec sept pièces ou comédies musicales écrites par des auteurs noirs, du jamais vu.

"Il y a des progrès, mais le travail doit continuer", a estimé auprès de l’AFP le chanteur et acteur Darius de Haas, l’un des fondateurs de Black Theatre United, qui défend une représentation plus diverse dans les théâtres américains.

Pour lui, "les producteurs et les propriétaires de théâtres ont ouvert les yeux et ont vu qu’ils pouvaient non seulement avoir des histoires reflétant plus de diversité à Broadway, mais aussi que cela peut fonctionner économiquement".

Situés autour de l’effervescente Times Square, les 41 théâtres de Broadway font la légende de New York mais ils sont aussi l’un de ses poumons culturel, économique et touristique. Avant la pandémie, les recettes dépassaient facilement 30 millions de dollars par semaine, voire 50 millions pour la semaine de Noël.

Cette saison 2021-2022 a encore été perturbée mais Broadway a retrouvé les foules, à l’image des 230.000 spectateurs s’y pressant la semaine dernière (environ 300.000 la semaine équivalente en 2019).