Grands-parents 2.0 : quel comportement faut-il adopter ?

Aujourd’hui, 60% des plus de 50 ans seraient grands-parents. Un rôle qui a fortement évolué ces dernières années. Mais comment cette nouvelle génération de grands-parents doit-elle s’adapter et se comporter ? Les conseils du Dr Barbara, pédiatre référent dans l’émission "La Grande Forme".

Grand-mère/grand-père, bonne maman/bon papa, nono/nona, opa/oma, papou/yaya, granny/daddy, mamy/papy, mamili/papili, mémé /pépé, ama/aita… Comme vous le voyez, le choix est large et varié.

Dans 55% des cas, ce sont les grands-parents qui choisissent leur petit surnom. Et dans 25% des cas, les petits-enfants décideront. Enfin, dans les 20% restant, il s’agit d’un brainstorming entre parents et grands parents. Terminé l’époque conventionnelle où il n’y avait que des "papy/mamy" ou "grand-mère et grand-père".

Aujourd’hui, dans notre société occidentale, les grands-parents sont à la fois plus présents car en meilleure santé et vivant plus longtemps mais aussi plus longtemps actifs donc moins disponibles. Et en plus, pas toujours géographiquement là étant donné le taux de déplacement important des populations. Par ailleurs, le schéma familial a fortement changé ces dernières décennies car les deux parents travaillent souvent à plein temps dans la majorité des cas. Il faut donc tenir compte de tous ces facteurs sociétaux avant de donner des conseils et des listes toutes faites de ce qu’il faut être ou faire et qui font souvent culpabiliser.