Grands Corps Malade, Clara Luciani, après deux ans d’absence, le festival des Solidarités dévoile les premiers noms de son affiche

Privé d’édition pendant deux années consécutives en raison de la crise sanitaire, le festival des Solidarités prépare de "grandes retrouvailles" avec son public "pour une édition 2022 riche en surprises et en émotions". L’organisation a dévoilé jeudi les 12 premières têtes d’affiche qui viendront égayer la Citadelle de Namur les 26, 27 et 28 août prochains. Parmi celles-ci, on retrouve Grands Corps Malade, Benjamin Biolay, Clara Luciani, Ayo, Christophe Maé et Bernard Lavilliers.

Après une annulation en 2020, une version allégée l’été dernier en raison de la pandémie de coronavirus et après une période "particulièrement difficile sans culture et sans rassemblement du vivre ensemble", Les Solidarités ont la "ferme intention de célébrer nos grandes retrouvailles en 2022", annoncent-elles dans un communiqué publié jeudi.

Pour lancer les festivités, on retrouvera, le vendredi 26 août, l’auteur-compositeur et interprète français Gauvain Sers, qui revient avec un nouvel album "Ta Place Dans Ce Monde", dans lequel il s’interroge sur ses aspirations citoyennes. La chanteuse Hoshi et le poète slameur Grand Corps Malade, dont le dernier album "Mesdames" rencontre un franc succès, se produiront également sur la scène namuroise.

Samedi 27 août, la Citadelle accueillera entre autres le trio hip-hop belge l’Or Du Commun, le chanteur français Eddy de Pretto, qui revient avec son deuxième album "À Tous les Bâtards", ainsi que Benjamin Biolay, dont le dernier album "Grand Prix" a remporté deux Victoires de la Musique. L’interprète de "La Grenade", Clara Luciani, dont le concert en novembre dernier au Cirque Royal affichait complet, devrait faire danser le public avec "Coeur", un album "catchy et antimorosité".

Le dimanche 28 août, l’artiste germano-nigériane Ayo, connue notamment pour son tube "Down on my knees", le chanteur engagé Cali et Christophe Maé feront vibrer les murailles de la citadelle. Le couple malien non-voyant Amadou & Mariam, célèbre pour son tube "Un dimanche à Bamako", sera également de la partie. Enfin, Bernard Lavilliers, 75 ans, viendra clore cette édition 2022 avec son nouvel album "Sous un Soleil Énorme".

Outre une affiche musicale hétéroclite, Les Solidarités feront la part belle à toutes sortes d’activités : conférences, spectacles pour enfants, animations ludiques, découverte de la culture urbaine, mise en valeur du monde associatif etc. Le tout, en portant haut les valeurs de solidarité et du vivre-ensemble.

Les préventes pour l’événement sont d’ores et déjà disponibles avec notamment un pass 3 jours au prix de 59 euros. À partir du 22 mars, ce tarif passera à 75 euros. L’entrée au festival est en revanche gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.