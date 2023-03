Grandeur Nature sur la Route du Mimosas

Introduites dans les beaux jardins anglais des Britanniques en villégiature dans le sud de la France durant les hivers des siècles passés, les pousses de mimosas ramenés des antipodes par les explorateurs se mêlent aux pins, chênes lièges et châtaigniers. Sauvage ou non, dans un sol non calcaire, bien drainé et au soleil, chaque mimosa fleurit environ durant un mois ; jusqu'à la mi-mars généralement. Dans les gorges du Massif de l’Esterel, au Cap Roux comme ailleurs, les mimosas venus des régions australes profitent de l’humidité pour coloniser les vallons. Dans la forêt domaniale qu’il gère depuis 2015, Christophe nous indique la pointe du Mont Vinaigre qui culmine du haut de ses roches rouges à 600 mètres. Il nous montre aussi comment limiter la propagation de cet arbrisseau devenant arbre, introduit dans les jardins résidentiels. " Ils poussent plus vite que le romarin, la viorne thym, les arbousiers et finissent par prendre toute la lumière. De plus, ils dégagent un gaz par leurs racines et leur feuillage, ce qui repousse toute concurrence. " A la main ou à la pelleteuse, les forestiers arrachent des mimosas. Ces derniers se multiplient à la vitesse de l’éclair par simple marcottage, ou via leurs graines très volontaires tombées à même le sol. Le mieux est cependant d’épuiser la plante par écorçage. " On enlève un maximum d’écorce qui protège la montée de sève vers les feuilles. On le stresse pour l’affaiblir. On ne cherche pas à l’éradiquer, mais bien à modérer sa distribution, notamment dans les espaces d’espèces endémiques comme l’osmonde royale. " On laisse Christophe à son ouvrage.