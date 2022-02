Grandeur Nature s’aventure dans le Mercantour

Continuez l’activité en passant par le planétarium. Celui-ci est une copie conforme d’un vrai igloo mais en bois. “Tout est parti d’un voyage empêché à cause du COVID. On cherchait quelque chose à faire pour s’occuper et nous sommes partis sur cette construction. C’était un peu une idée folle, il n’y avait aucun plan existant et nous n’étions même pas sûrs de pouvoir le terminer. Résultat final, il est unique en France”. Huit tonnes de bois et beaucoup d’heures de travail plus tard, Fabrice a créé un endroit cosy et ludique. A l’intérieur, le plafond est couvert d’un tissu qui est utilisé comme écran. C’est parti pour une visite de la galaxie, du soleil et des planètes. Il fera le tour de ce qui nous entoure.