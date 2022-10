Grandeur Nature : les 3 incontournables de Celles, l’un des plus beaux villages de Wallonie !

C’est une vraie princesse qui vient vous ouvrir les portes de ce superbe endroit. Mélange entre romantisme et histoire, le château de Vêves est classé comme patrimoine exceptionnel de Wallonie. Encore habité par les propriétaires, le château est en grande partie accessible à tout public. Les propriétaires ont d’ailleurs voulu rendre l’activité le plus ludique possible et ont vraiment conçu un univers et une histoire autour du monument.

Pour le plus grand bonheur des enfants, ils peuvent se déguiser en chevalier, en prince ou en princesse. Les animateurs proposent toute une série d’animations comme une chasse aux trésors ou encore un Escape Game pour les plus grands. Le but étant que les familles se retrouvent en pleine immersion dans le château et vivent une vraie expérience !