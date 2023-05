Grandeur Nature jette l’ancre à Ostende !

Grandeur nature s’intéresse à l’institut maritime Mercator qui se situe à Ostende, juste en face du célèbre bateau Mercator qui a embarqué le Père Damien.

Cette école secondaire unique en Belgique apprend aux élèves à naviguer, à travailler sur le moteur du bateau et elle forme également à la pêche en mer. Les cours sont très pratiques et se donnent dans des ateliers. On y retrouve plein d’ateliers différents comme l'atelier moteur où les apprentis montent et démontent toutes les pièces.

Certains cours sont également liés à la biodiversité. Les élèves apprennent à reconnaître les différentes espèces de poissons ainsi que la flore sous-marine. Ils doivent savoir la taille des poissons, l’endroit où ils se trouvent et en quelle quantité.

En sortant de l’école à 18 ans, les jeunes diplômés sont sûrs d’avoir du travail ou alors, peuvent se spécialiser. Autant dire que la relève est assurée !