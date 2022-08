Grandeur Nature est de retour au sein des Parcs naturels de Wallonie

Adrien Joveneau convie les téléspectateurs et auditeurs à mieux comprendre la nature wallonne dans ses aspects écologiques, touristiques, agricoles, dans une optique de développement durable. Ces 5 nouvelles émissions de Grandeur Nature dédiées aux parcs naturels permettront d’aimer et de respecter plus encore la nature. Découvrez le programme.

Comme fil rouge, Adrien présente en début d’émission une personne "inspirante" qui, par sa profession et/ou par son choix de mode de vie, est sensible au respect de la nature et a le souhait de transmettre à toutes les générations les enjeux sous-jacents de cet amour pour les environnements restés purs. Ces personnalités présentent des profils très variés mais nourrissent toutes un même crédo : la nature, c’est l’affaire de tous !

A retrouvez sur La Une du 20 août au 17 septembre à 13h40 (à 14h40 les 10/09 et 17/09), et sur VivaCité du 21 août au 18 septembre de 13h à 15h.