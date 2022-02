Grandeur Nature entre terroir et montagnes dans le Diois

On rencontre Philippe et Barbara, les maîtres de La Ferme Jarjatte. Bretons d’origine, ils ont voulu s’installer en montagne et sont tombés amoureux de la région. Pour Philippe, le métier de paysan est bien plus qu’un métier : "c’est une philosophie de vie pour pouvoir vivre dans un environnement dans lequel on se sent bien. C’est aussi travailler et se plonger dans la nature". Avec leurs 10 vaches de montagne, ils proposent des fromages, du lait et même du yaourt. "Comme Barbara n’aime pas trop faire toujours le même fromage", vous y découvrirez à chaque fois des produits différents.

C’est plus précisément à Lus-la-Croix-Haute que le couple a décidé de construire leur maison, une éco-autoconstruction en paille. Un foyer assez particulier entouré par la forêt et les animaux sauvages comme les renards ou les biches.