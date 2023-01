Grandeur Nature : entre apnées, biodiversité et rencontres

Si vous connaissez l’émission, vous savez que l’équipe de Grandeur Nature a souvent les pieds sur terre pour vous faire découvrir de superbes endroits. Aujourd’hui, c’est un peu différent… enfilons palmes, masques et tubas pour plonger avec des passionnés par les fonds marins.

Ce sont deux jeunes femmes apnéistes qu’Adrien Joveneau va rencontrer. Deux Bruxelloises d’origine qui ont mis les voiles pour réaliser leur rêve et travailler à l’étrange. Direction Madagascar avec Stella Diamant et Antibes avec Marine Simonis.

Stella Diamant est partie observer les requins il y a quelques années. Scientifique de formation, elle passe la moitié de l’année sur place pour coordonner les recherches sur cet animal mystérieux :"On essaie de simplifier le projet, s’agrandir, il y a encore du travail… On voudrait créer une loi qui oblige les agents touristiques à se former pour respecter au maximum les animaux."

Marine à Antibes du côté de Nice est quant à elle kinésithérapeute. Passionnée par l’eau, elle a performé jusqu’à devenir 15e apnéiste en brasse. Adrien Joveneau l’interrogera sur son parcours, ses passions et son métier.