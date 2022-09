Grandeur Nature en balade au Parc Naturel des Hauts Pays

En compagnie de Séverine Deprez, ex-citadine convertie à la ruralité, Adrien Joveneau nous entraîne aux confins du Parc naturel des Hauts Pays situé au sud de Mons. Nous irons de l’île au jardin au Moulin d’Angre en passant par l’écocentre Oasis et par le site enchanté du Cercle des Naturalistes de Belgique, à la rencontre de citoyens qui se sont mis au service de la nature. Aux abords de la mégaphorbiaie et à même au Caillou-qui-bique, les rencontres inspirantes des résidents du parc se verront célébrées par un voisin pas comme les autres : Antoine Hénaut, auteur-compositeur et originaire de la région en clôture de l’émission