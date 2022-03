Grandeur Nature dans un des plus beaux villages de Wallonie : Mélin

Après avoir crapahuté en terres Françaises, Grandeur Nature revient aujourd’hui sur une des fiertés de notre beau pays : Mélin.

Mélin est un village situé dans le Brabant Wallon, un des plus beaux villages de Wallonie, lauréat en 2020 de l’émission " Mon plus beau village " présentée par Fanny Jandrain. Bordé d’étangs, de bois et de paysages agricoles, c’est un lieu très calme. Ses maisons en pierre de Gobertange donnent un éclat lumineux à la localité !

Mélin est dynamique et on pourra l’entendre dans l’émission ! Au programme : rencontre avec un guide Nature, visite des plus beaux jardins et rencontres artistiques !

Pour débuter notre visite, nous rencontrons François-Xavier Remion, secrétaire de qualité de Mélin : "Je suis responsable des Balades des jardins de Mélin. C’est la 11e édition. Tous les deux ans, nous accueillons 5000 visiteurs. Le concept est simple, il y a une quarantaine de jardins ouverts, les marcheurs se baladent et enchaînent les visites de jardins. Les propriétaires sont des passionnés qui peuvent échanger leurs conseils et leurs expériences avec les visiteurs et ça, c’est très enrichissant ".

Lors de cet évènement, il y aura également le concert d’un violoncelliste du coin, Luc Totten. Il jouera un concert au sein de l’église due Mélin ce 10 juin prochain. Si vous voulez une idée de ce qui sera joué, un morceau des répétitions est à écouter dans Grandeur Nature.