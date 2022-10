Grandeur Nature dans l’Aisne, des sources de l’Escaut au fromage du bocage

A nos portes, l’Aisne est un territoire aussi vert que multiple. Harmonieusement adossés aux Ardennes et à la Marne, à 2 heures de Bruxelles… et de Paris, paysages et terroirs de ce département des Hauts-de-France étonnent et surprennent. Grandeur Nature vous emmène à la rencontre d’Axonais et d’Axonaises, entre plaines fertiles, rivières dociles et prés nourriciers.

Un bacôve, ça vous dit ? C’est une embarcation traditionnelle à fond plat dans laquelle nous avons pris place dès notre arrivée à Saint-Quentin ; neuf mètres de long pour deux de large. Notre bacôve s’appelle Eusébie, elle peut accueillir douze personnes sur son fond plat garni de bancs. " Saint-Quentin enferme une vaste zone humide de 50 ha de roselières, explique David qui nous accueille. C’est la seule réserve naturelle française située en pleine ville ".

C’est parti pour une heure de balade dans la quiétude des marais d’Isle longeant la réserve naturelle. Entre chenaux et plans d’eau, l’ambiance est particulière. Nous sommes dans une oasis de nature. " On observe le grèbe huppé toute l’année, mais aussi le martin-pêcheur ou le foulque macroulle ", détaille Emilie, guide nature. La Somme, qui prend sa source non loin à Fonsomme, a façonné ce paysage lacustre au cœur de la ville picarde de Saint-Quentin. Quelque 160 espèces d’oiseaux peuvent être observées, comme la sarcelle d’hiver et des espèces nicheuses telles que la gorge-bleue, le canard souchet ou chipeau ainsi que le balbuzard pêcheur.

Riche évidemment en terres cultivées tout alentour, Saint-Quentin ancienne capitale du lin, est aussi traversée par un canal qui unit les eaux de la Somme, de l’Oise et de l’Escaut. Oui, vous entendez bien : l’Escaut. Mais avant de nous y rendre, quelque peu sportive, la descente de l’Oise se pratique, elle, en canoë cette fois. On se met à ramer comme l’a expérimenté l’écrivain aventurier Stevenson. Bordée d’aulnes et de saules, la rivière tumultueuse offre un visage sauvage avec ses petits rapides surprenants. " On se charge aussi en partie de l’entretien de la rivière ", précise M.Bedhomme soucieux de la bonne santé de l’Oise et de son affluent le Ton. Rappelons que l’Oise prend sa source chez nous, à Chimay.