Grandeur Nature au pays des merveilles de l'Alentejo

Située au sud de Lisbonne juste avant l’Algarve, l’Alentejo est la plus grande région du Portugal. Traversant le pays, de l’Espagne à l’océan Atlantique, elle est aussi la plus chaude et plus sèche région portugaise. Faible en densité de population, ses habitants vivent principalement de cultures et de l’élevage. C’est ici, sous le soleil printanier que nous avons posés nos micros à l’affût de la faune sauvage, à l’écoute de ses accents du sud et à la découverte de son territoire nature.