Grandeur Nature au Parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse à retrouver ce dimanche 24 septembre sur La Une et Vivacité

À partir de 13h sur Vivacité et à 13h35 sur La Une, Grandeur Nature vous propose un détour au parc national de l’Entre Sambre et Meuse, un territoire traversé par de nombreux cours d’eau et qui englobe 3 régions naturelles.

Ce dimanche, Adrien Joveneau vous emmènera à la découverte du tout nouveau Parc National de l’Entre-Sambre-et-Meuse en compagnie de Sébastien LEZACA-ROJAS du Cercle des Naturalistes de Belgique. Du Fondry des Chiens au lac de Virelles, en passant par ceux de l’Eau d’Heure, ils partiront à la découverte des pépites de ce territoire qui recouvre Froidchapelle, Momignies, Chimay, Couvin et Froidchapelle. Entre Ardenne, Fagne et Calestienne, le comédien Angelo Bison déclarera sa flamme à cette région à travers un texte qu’il déclamera… en pleine nature.