Grandeur Nature à Peisey-Vallandry : nuit étoilée en yourte dans la Vanoise

A plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, le Lac de la Plagne aux eaux turquoise est une destination classique des randonnées à la journée dans la vallée de Peisey, au cœur de la Tarentaise. Au pied du Mont Pourri, les sentiers balisés qui donnent déjà accès à de la haute montagne savoyarde, permettent d'entrer de plein pied au cœur du parc de la Vanoise, couvrant 545 km2 de nature protégée. Le cadre alpin y est très minéral et vertical, lardé de cascades, de torrents et de ruisseaux parmi des pâturages souvent mêlés à du maquis et ponctué de bergeries monolithiques couvertes de loses. Sous un soleil généreux et un ciel bleu, Romain nous accompagne pour cette ascension de difficulté moyenne. Pour atteindre une ancienne bergerie aménagée en gîte depuis une quarantaine d’années, on emprunte le GR5 qui va de la mer du Nord à la Méditerranée. Sur quelque 13 kms seulement certes, mais avec un dénivelé positif de plus de 720 m tout de même ! Nous venons de quitter le refuge de Rosuel, point de départ de notre rando, il est installé sur un plateau proche des communes de Landry et Peisey-Nancroix, à 1500 m d’altitude.

Avant de partir crapahuter sur les sentiers d’altitude, Béatrice la gardienne nous a gratiné une croziflette savoyarde ; de petits morceaux de pâte, aplatis au rouleau et coupés en carrés. Ajoutez oignons, lardons, sel poivre et crème fraîche… Elle nous a aussi détaillé l’escape game nature qu’elle a mis sur pied ici-même. Une sorte de jeu de pistes pour familles ; les enfants y découvrent faune et flore locale, tandis que les parents appréhendent la riche histoire de la vallée.