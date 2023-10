Grandeur Nature à Namur pour célébrer la 29e édition du Festival International Nature Namur

Ce dimanche, Adrien Joveneau vous fait vivre les coulisses du Festival en compagnie de Tanguy Dumortier.

L’occasion de découvrir les métiers cachés de ce festival qui sous le thème de la nature rassemble chaque année toujours plus de passionnés.

On le rappelle, du 13 au 22 octobre 2023, la Citadelle et le Delta seront la terre d’accueil principale de nos activités. Les films nature, les expos photos, les stands du Village Nature et les animations scolaires investiront les bâtiments de l’ancienne fortification et les différentes plaines extérieures. Au cœur de la capitale Wallonne, le Delta accueillera des films nature et l’exposition du Concours Photos 2023.