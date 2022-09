Grandeur Nature à Aime-La Plagne : Raft et bivouac sur l’Isère

" Le raft demande un travail d’équipe sur les 18 kms de descente. L’été, on emmène des groupes tout public pour 2 jours de bivouac durant la haute saison. L’âge minimum est de 14 ans, sinon c’est 12 ans pour les descentes sans campement ", explique Pauline qui barrera le plus grand des deux rafts. " Nous avons suivi la même formation avec Thibault pour apprendre à lire la rivière et anticiper les écueils ", ajoute la décoratrice d’intérieurs, active dans ce métier la moitié de l’année Outre-Atlantique. Thibault, l’aventurier qui court le plus souvent le Grand Nord et la Laponie avec des groupes de touristes baroudeurs, assurera l’autre canot avec deux passagers à l’avant. Ils seront armés de pagaies comme les occupants de l’autre embarcation. Alice, qui enseigne le yoga, mènera son kayak seule, habituée à la bonne garde de l’expédition. Les rafts peuvent emmener du poids. Faudra être vigilant avec la prise d’eau dans la succession de rapides. " On emmène aussi de quoi s’hydrater, s’abriter, manger…avec même une petite table pliante pour se sentir bien dans le lieu, détaille Thibault. On s’arrêtera dans un des endroits les plus sauvages qui bordent la rivière. Parmi des conifères, sur un surplomb de la rivière plus au calme et dégageant moins d’humidité. "