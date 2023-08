Une ligne de chemin de fer historique et pittoresque longe le Bocq, entre Ciney et Yvoir, en passant par les plus jolis coins de la Vallée. Adrien Joveneau y rencontre Vincianne Beaudouin, céramiste et photographe. Elle est l’autrice d’un livre qui célèbre les liens indéfectibles entre l’eau et la terre. Ils découvriront les projets de reméandration du Bocq pour que cette rivière naturelle et sauvage retrouve sa fougue d’antan…Avec le groupe folk Winter Woods en concert acoustique sur les ruines de Poilvache