Grandes vacances : les pensions canines affichent déjà "complet"

Le constat est clair : un peu partout dans les pensions pour chiens et chats quasiment toutes les places sont déjà réservées pour les mois de juillet et août. On peut encore trouver des disponibilités après le 15 août mais pour le mois de juillet, en tout cas, cela semble complet un peu partout. Faire garder son animal de compagnie pendant les grandes vacances risque donc bien de se transformer en casse-tête pour les propriétaires de chiens et de chats.

On peut trouver des alternatives à la pension canine ou féline. Sur internet par exemple, il y a plusieurs sites qui proposent des services de dog-sitting ou de cat-sitting : des particuliers qui hébergent votre animal chez eux ou même parfois qui viennent s’occuper de vos animaux à votre domicile pendant votre absence. Mais quand on fait appel à ce type de service, il faut bien se renseigner et être sûr que les personnes qui gardent votre animal soient bien assurées et qu’elles soient aptes à gérer des animaux parfois agressifs ou turbulents qui pourraient être sources de problèmes.