Grandes vacances : comment bien préparer le stage de votre enfant ?

Quel type de stage proposer ?

Il existe une offre très diversifiée sur le marché des stages qui se regroupe par catégorie d’âge et par type d’activités. À partir de 2 ans et demi, vous trouverez des activités principalement axées sur la psychomotricité et l’éveil. Dès 3 ans et +, l’offre se diversifie grandement jusqu’à atteindre parfois de degrés très spécialisé, comme des stages en langue étrangère ou d’initiation aux sciences.

Attention cependant de ne pas tomber dans le piège du stage trop "scolaire". Les stages de vacances sont avant tout faits pour s’amuser et même s’il n’est pas exclu d’apprendre de nouvelles choses, ce ne sont pas des extensions estivales de l’école !

Aussi, les stages sont très énergivores pour les enfants et il est conseillé d’alterner, si possible, avec des semaines plus calmes, à la maison par exemple. Dès 4 ans, vous pouvez proposer plusieurs alternatives de stages à votre enfant, qui choisira en fonction de ses goûts et de ses envies.

Trucs et astuces

Demandez aux parents de ses petits camarades de classe ce qu’ils font cet été, vous pourrez ainsi vous soutenir mutuellement au niveau des trajets par exemple ! Si votre enfant n’est pas emballé par l’idée d’un stage, proposez-lui de l’inscrire avec un copain, une copine ! Un stage peut-être aussi une occasion de découvrir de nouvelles disciplines pour votre enfant, qu’il pourra éventuellement continuer en extra-scolaire le reste de l’année.