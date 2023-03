Grandes marées : des vagues impressionnantes ont offert un spectacle époustouflant à Saint-Malo

Une mer agitée, des vagues hautes de plusieurs mètres et un ciel clément : toutes les conditions étaient réunies ce matin du vendredi 24 mars à Saint-Malo, ville portuaire de Bretagne, pour offrir un spectacle grandiose de grandes marées.

Parés de leur bottes et de leur veste imperméable, les curieux étaient nombreux à s'aventurer près du bord de mer pour profiter de ce phénomène naturel impressionnant… Et tenter de l'immortaliser. Car le coefficient de marée était plutôt élevé ce jour-là : il a atteint 105 sur une échelle allant de 20 à 120. En résumé, ce nombre représente un indicateur qui permet de se faire une idée quant à la hauteur des vagues à un moment et un endroit donnés.