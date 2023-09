Grandes fortunes et rappeurs : entre admiration et dégout

Qu’ils soient élogieux ou critiques, une grande partie des rappeurs accordent à l’argent une place importante dans leurs propositions. Pour Axel Gossiaux, il y a une explication assez logique. "L’argent est le moyen le plus efficace pour sortir des ghettos. Si l’argent est si important pour eux, c’est qu’il est synonyme d’un changement de classe social." Mais encore une fois, les rappeurs gardent leur esprit critique. "Cela n’implique pas de perdre sa conscience sociale."

Dans ce sens, les artistes issus du rap n’ont pas le même rapport à l’argent que pourraient avoir les milliardaires à qui ils se comparent. "Les rappeurs ont conscience de la vie des quartiers, des inégalités et des injustices qui en découlent." Ce qu’ils admirent, c’est le pouvoir et l’argent que les grandes pontes ont amassé, pas la méthode qu’ils ont utilisée pour s’enrichir.

Moula, kishta, Benjamins, oseille, … S’il prend bien des noms, l’argent a toujours fasciné les rappeurs. Et ce, dès les prémices du hip-hop. "DJ Kool Herc a organisé des blocks party pour proposer une autre vision culturelle. Mais il avait aussi un objectif financier. Il y avait une question de rentabilité", rappelle Axel Gossiaux. Dans tous les cas, les rappeurs peuvent accorder autant de lyrics possibles à ces grandes fortunes françaises. Ils resteront toujours à des années-lumière de ce qu’ont pu amasser les plus grands fortunés. Dans le dernier classement Forbes des personnes les plus riches du monde, Bernard Arnault occupe la première place, avec une fortune estimée à 200 milliards d’euros…