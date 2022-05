Grande vente aux enchères d'objets collector de Star Wars, Retour vers le futur ou des Gremlins

La saga Star Wars, les films de Quentin Tarantino, "Retour vers le Futur" ou "Gremlins": 1.800 objets emblématiques des plus grands films hollywoodiens seront mis aux enchères le mois prochain à Los Angeles par la société spécialisée Propstore.

Pièce maîtresse de cette vente organisée du 21 au 24 juin, un modèle réduit de chasseur X-Wing utilisé pour les effets spéciaux du tout premier épisode de Star Wars, sorti en 1977, estimé entre 500.000 et un million de dollars.

"Ce X-Wing est sans doute l'objet phare qu'un fan de Star Wars pourrait vouloir car non seulement tout le monde se souvient du X-Wing mais en plus il a été utilisé pour une vraie scène du film", selon Chuck Costas, vice-président de Propstore.

Les objets proviennent de collectionneurs ou des studio eux-mêmes. C'est le cas par exemple du carnet d'Indiana Jones utilisé par les accessoiristes dans "Indiana Jones et la Dernière Croisade", estimé entre 60.000 et 80.000 dollars.

Les amateurs de "Retour vers le Futur" sont également gâtés avec une réplique de la célèbre voiture à voyager dans le temps DeLorean, estimée par Propstore entre 150 et 200.000 dollars. Utilisée uniquement pour la promotion du film, elle a toutefois tous les cadrans, lumières et "réacteur de fusion" nécessaires, et elle roule pour de vrai !

Légèrement plus abordable mais moins véloce, l'hoverboard de Marty McFly est tout de même estimé entre 80.000 et 120.000 dollars.

L'objet le plus mignon mis aux enchères est incontestablement la très rare poupée robotisée du mogwai Gizmo utilisée pour le tournage de "Gremlins 2" (80 à 120.000 dollars).

Parmi les 1.800 objets, les estimations varient entre quelques centaines de dollars, jusqu'à plusieurs centaines de milliers, donc il y en a pour tous les budgets si on est fan...