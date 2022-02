Grande opération de grutage sur le chantier de réhabilitation du viaduc de Huccorgne

Une impressionnante opération de dépose de poutres se déroule actuellement sur le chantier de réhabilitation du viaduc de Huccorgne. Une phase concentrée sur la partie qui supporte habituellement les voies de l’E42/A15 vers Liège. Au total, 36 poutres de 60 tonnes chacune et de 30 mètres de long seront manipulées au cours d’opérations de grutage menées jusqu’à 60 mètres de haut.

Des manœuvres spectaculaires

"Les réparations de béton vont bientôt débuter sur le viaduc et elles étaient nécessaires", explique Damien Minette, chef de projet pour le SPW. "Les ouvrages qui supportent nos routes wallonnes datent des années 60-70 et étaient prévus pour durer plus ou moins 60 ans. Aujourd’hui, on arrive à la fin de cette période et le viaduc a besoin d’une réhabilitation plus ou moins importante. On va refaire un pont presque à l’identique en remplaçant les anciennes poutres par de nouvelles".

Un échafaudage mobile a été monté sur ce viaduc: "Cet échafaudage mobile va permettre d’effectuer les réparations nécessaires sur les faces externes et inférieures du caisson. La partie centrale est moins abîmée et on se limite à des réparations de béton", conclut-il.