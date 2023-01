Grande favorite, Loena Hendrickx devient vice-championne d’Europe de patinage artistique, Nina Pinzarrone cinquième

Loena Hendrickx, grande favorite des championnats d’Europe de patinage artistique à Espoo en Finlande, a dû se contenter de la médaille d’argent derrière Anastasiia Gubanova, qui s'est montrée la meilleure tant sur le programme court que sur le programme libre et a totalisé 199,91 points, alors que Loena s'est arrêtée à 193,48 points.

L’Anversoise de 23 ans, quintuple championne de Belgique et vice-championne du monde en titre a obtenu une note de 125,63 points ce samedi, avec notamment deux chutes. Ce qui lui a offert une troisième place au programme libre et un total de 193,48 si l’on y ajoute le programme court. La deuxième Belge engagée, Nina Pinzarrone a encore réalisé une excellente performance avec le cinquième plus haut total du programme libre, soit 124,57 points.

Jeudi, lors du programme court, Loena avait déjà pris la deuxième position avec 67,85 points, alors que Nina pointait à une jolie sixième place avec 61,35 points. Au total, 30 patineuses ont pris part au programme court. Les 24 patineuses ayant obtenu le meilleur total ont eu l’occasion de participer au programme libre ce samedi.

Les patineuses russes et biélorusses, quant à elles, n’étaient toujours pas autorisées à concourir en raison de la guerre en Ukraine.