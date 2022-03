Dès vendredi et pour plusieurs jours, c’est un temps sec et plus frais qui va s’installer. De l’air continental poussé par une bise d’est à nord-est. Le bon côté des choses : ça va nous ramener pas mal de soleil. Le bémol : les maxima ne dépasseront plus 11 à 14°C.

Le week-end prochain et le début de le semaine prochaine seront de la même veine : temps sec et ensoleillé avec des nuits de plus en plus froides, un vent froid et piquant. 12 à 16°C samedi et 9 à 12°C dimanche.

Les températures remonteront au fil des jours en début de semaine prochaine : 12 à 17°C lundi puis 14 à 18°C mardi et mercredi.