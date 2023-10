Grande distribution : quand les distributeurs se délestent de leurs marques propres pour faire des économies

Dans un magasin Aldi situé à Koekelberg en Région bruxelloise, une transformation presque imperceptible est en cours depuis quelques mois. Sans changer leur emplacement dans les rayons, certains produits changent leurs marques, logos et noms pour d’autres. Entre deux allées, Jason Sevestre, porte-parole d’Aldi Belgique, explique : "Par exemple, la marque 'Pasta Mare', connue pour nos spaghettis, sera bientôt remplacée par 'Cucina Nobile'. Les sauces tomate et tous les produits italiens seront également sous cette marque. Cela simplifiera l’identification de ces produits pour les consommateurs, rendant leurs courses beaucoup plus faciles", complète le porte-parole.

Un peu plus loin dans le rayon, une autre marque est également en pleine transition : les célèbres chips 'Pirato'. Leurs emballages arborent actuellement deux logos de marque différents. "Parfois, il faut faire des choix stratégiques. Pirato est l’une des marques qui va être remplacée l’année prochaine par ‘Sun Snacks’. Nous essayons d’informer le client le plus possible", précise le représentant de Aldi.

L’objectif final sur plusieurs années est de réduire progressivement le nombre de marques de 105 à une cinquantaine. "Nous avons procédé à ce choix pour tout d’abord uniformiser l’expérience du client dans le magasin. Ensuite c’est pour la rentabilité. Nous essayons de voir dans notre chaîne où l’on peut travailler de façon efficace pour à la fin pouvoir en faire profiter le client. Ce dernier peut toujours compter sur nous pour avoir des marques propres d’une qualité élevée", justifie le porte-parole.

Actuellement, 90% des produits vendus chez Aldi proviennent de marques propres. La réduction significative du nombre de marques vise donc à rationaliser les coûts et à réaliser des économies, permettant à l’enseigne de maintenir ses prix bas.